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Tarımda üretici enflasyonu yine rekor kırdı

Kasım ayında Tarım-ÜFE'de artış yüzde 169.45 ile yıllık artış rekoru kırdı. En hızlı artış yüzde 391 ile turunçgillerde yaşandı

Tarımda üretici enflasyonu yine rekor kırdı
HABERTURK.COM

TÜİK, Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE) kasım ayı gelişmelerini açıkladı.

Buna göre tarımda üretici enflasyonu kasımda aylık yüzde 7 yükseldi. Yıllık yükseliş ise yüzde 169.45 ile tarihi zirvesine ulaştı. Ekimde yıllık artış yüzde 163.32 ile yine rekor kırmıştı.

Tarım-ÜFE yıllık değişim oranı (%), Kasım 2022:

EN HIZLI ARTIŞ TURUNÇGİLLERDE

Kasımda yıllık artışın en düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 87.24 ile koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları ve yüzde 110.22 ile lifli bitkiler oldu. Buna karşılık, yıllık artışın en yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 380.89 ile turunçgiller ve yüzde 231.92 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.

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