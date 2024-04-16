Tarımda üretici enflasyonu yükseldi
Mart ayında tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (tarım-ÜFE) yıllık yüzde 61.87 yükseldi. Tarım-ÜFE'de şubat ayında yıllık artış yüzde 58.29 seviyesindeydi
TÜİK mart ayına ilişkin tarım-ÜFE gelişmelerini yayımladı. Buna göre tarım-ÜFE'de, martta bir önceki aya göre yüzde 5.57, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61.87 artış gerçekleşti. Şubatta yıllık artış yüzde 58.29 olmuştu.
Sektörlere bakıldığında bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 5,84, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 3.52 yükseliş; balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde ise yüzde 1.18 azalış gerçekleşti.
Ana gruplarda ise bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 3.27, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 7.60 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 7.12'lik artışlar kaydedildi.