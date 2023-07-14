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        Tarımda üretici enflasyonu yükselişe geçti

        Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) haziranda bir önceki aya göre yüzde 4,04, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 57,93 artış gösterdi. Böylece 7 ay sonra ilk kez üretici fiyatlarında yıllık bazda artış kaydedildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 11:58
        Tarımda üretici enflasyonu yükselişe geçti
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        Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

        Buna göre, söz konusu endekste haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 4,04, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 25,09, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 57,93 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 110,72 artış gerçekleşti.

        Böylece 7 ay sonra ilk kez üretici fiyatlarında yıllık bazda artış kaydedildi.

        Sektörlerde bir önceki aya göre değişime bakıldığında, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 3,7, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 8,9, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 13,23 artış kaydedildi.

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        Ana gruplarda bir önceki aya göre canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 2,54, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 3,27 ve tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4,75 artış gerçekleşti.

        Yıllık Tarım-ÜFE'ye göre 4 alt grup daha düşük, 7 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 2,1 ile lifli bitkiler, yüzde 22,51 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 118,96 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar, yüzde 93,66 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular olarak belirlendi.

        Aylık Tarım-ÜFE'ye göre 7 alt grup daha düşük, 4 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Bir önceki aya göre azalış gösteren alt gruplar sırasıyla yüzde 15,42 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri, sert kabuklu meyveler, yüzde 2,64 ile yağlı meyveler oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 6,05 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler, yüzde 5,7 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular olarak hesaplandı.

        Endekste kapsanan 82 maddeden 16'sının ortalama fiyatında azalış olurken 63'ünün ortalama fiyatında artış gerçekleşti.

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