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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tarımsal arazilerin kiralanması nasıl olacak? - İş-Yaşam Haberleri

        Tarımsal arazilerin kiralanması nasıl olacak?

        Tarım ve Orman Bakanlığı, bu yıl uygulamaya koyduğu tarımsal üretim planlaması ve yeni destekleme modelini üreticilere anlatmak amacıyla 33 soruya yanıt verdiği bir rehber hazırladı. Rehberde, destekleme ödemelerinden nasıl yararlanılacağı, tarımsal arazilerin kiralanması, kadın ve genç çiftçilere sağlanan destekler gibi konular yer alıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 07:41 Güncelleme: 18.11.2024 - 07:41
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        Tarımsal arazilerin kiralanması nasıl olacak?
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        Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, tarımsal üretimi etkileyen koşulların hızla değişmesi ve gıdaya olan talebin artması nedeniyle planlı üretim modeli uygulamaya alındı.

        Bakanlık, yeni üretim ve destekleme modeli kapsamında hazırladığı rehberle, bitkisel ve hayvansal üretime ilişkin merak edilenlere 33 soruda yanıt verdi. Bu kapsamda hazırlanan "Sorularla Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli Rehberi" Bakanlığın "www.tarimorman.gov.tr" internet sitesinden yayımlandı.

        Rehberde, tarımsal planlamanın amaçları, desteklemelerdeki değişiklikler, destekleme ödemelerinden nasıl yararlanılacağı, tarımsal arazilerin kiralanması, kadın ve genç çiftçilere sağlanan destekler gibi yeni modelin esaslarına ilişkin bilgiler yer alıyor.

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        "TARIM POLİTİKALARIMIZI GELECEĞE AKTARACAK BİR VİZYONLA OLUŞTURDUK"

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da konuya ilişkin değerlendirmesinde, tarıma yapılan yatırımın toplumun her ferdine, vatan toprağının her karışına ve her sektörüne yapılan yatırım anlamına geldiğini bildirdi.

        Tarımla ilgili atılan adımların, her alanda iz bırakması nedeniyle uzun vadeli, titiz, hassas bir plan ve programa ihtiyaç duyduğuna dikkati çeken Yumaklı, "Günübirlik hazırlanan çalışmalar geçmişin birikimini yok etmekle kalmaz, gelecekte büyük sorunların yaşanmasına da neden olabilir. Bugüne kadar her konuşmada 'Aslında tarımsal potansiyelimiz çok ama tarımda planlamayı bir türlü hayata geçiremedik.' serzenişleri vardı. Biz bu konuda büyük aşama kaydettik, planlı tarımla ilgili bütün yasal düzenlemeleri bitirdik." ifadelerini kullandı.

        Yumaklı, tarımsal üretim planlamasının, suyu merkeze alarak hangi alanda hangi ürünün ne kadar ve nasıl üretilmesi gerektiğini ortaya koyduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Tarım politikalarımızı hem bugüne hükmedecek hem de geleceğe aktaracak bir vizyonla oluşturduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi 'Güçlü Türkiye'nin yolu güçlü tarımdan geçer.' Türkiye Yüzyılı'nı hayata geçirmek için tarımı, verimliliğin, kalitenin, sağlığın, sürdürülebilirliğin ve rekabet edebilirliğin zirvesine çıkarmak amacıyla var gücümüzle çaba sarf etmeye devam edeceğiz."

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