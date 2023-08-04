Tarımsal destek ödemeleri bugün yapılıyor Tarım ve Orman Bakanlığı 19 milyon 941 bin 875 TL tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu

Tarım ve Orman Bakanlığı 19 milyon 941 bin 875 TL'lik tarımsal destek ödemesinin bugün yapılacağını bildirdi.

Bakanlık tarafından paylaşılan bilgiye göre ödemelerin 10 milyon 119 bin 132 lirasını kırsal kalkınma yatırım destekleri, 8 milyon 734 bin 743 lirasını uzman eller projesi destekleri ve 1 milyon 88 bin lirasını düve alım desteklerinin oluşturacak.