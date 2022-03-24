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Tarımsal destek ödemeleri ne zaman?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 291 milyon 220 bin 778 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin hesaplara ne zaman yatırılacağını açıkladı. çiftçilere verilecek tarımsal destek ödemelerinin verileceği tarih Bakan Kirişci tarafından sosyal medya hesabı üzerinden duyuruldu. İşte Tarımsal destek ödemeleri sorgulama hakkında

  • 01
    Tarımsal destek ödemeleri ne zaman, hesaplara yattı mı? Bakan Vahit Kirişçi açıkladı: 2022 Tarımsal destek ödemeleri sorgulama

    Çiftçilere destek amaçlı verilen tarımsal destekleme ödelemerine ilişkin son durumu Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci açıkladı. Bakan Kirişçi tarımsal destekleme ödemelerinin ne kadar olacağını ve ne zaman hesaplara yatırılacağını açıkladı. İşte tarımsal destekleme ödemeleri hakkında detaylar...
  • 02
    Tarımsal destek ödemeleri ne zaman, hesaplara yattı mı? Bakan Vahit Kirişçi açıkladı: 2022 Tarımsal destek ödemeleri sorgulama

    TARIMSAL DESTEKLEME ÖDEMELERİ NE ZAMAN? 

    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 291 milyon 220 bin 778 liralık tarımsal destekleme ödemelerini yarın 25 Mart Cuma günü çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını belirtti.
  • 03
    Tarımsal destek ödemeleri ne zaman, hesaplara yattı mı? Bakan Vahit Kirişçi açıkladı: 2022 Tarımsal destek ödemeleri sorgulama

    BAKAN KİRİŞÇİ'DEN TARIMSAL DESTEKLEME ÖDEMESİ AÇIKLAMASI

    Bakan Kirişci, Twitter hesabından, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin duyuru yaptı.

    Kirişci, 291 milyon 220 bin 778 liralık tarımsal destekleme ödemelerini yarın çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

    "Çay prim desteği 188 milyon 486 bin 279 lira, hububat, baklagil ve dane mısır desteği 89 milyon 90 bin 138 lira, biyolojik mücadele desteği 11 milyon 722 bin 406 lira ve hayvan gen hakları desteği için ise 1 milyon 921 bin 955 lira. Çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun."
  • 04
    Tarımsal destek ödemeleri ne zaman, hesaplara yattı mı? Bakan Vahit Kirişçi açıkladı: 2022 Tarımsal destek ödemeleri sorgulama

    TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ SORGULAMA

    Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan çiftçi vatandaşlarımız Tarımsal destek ödemelerini e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresiyle sorgulayabilmektedir.

    Sorgulama yapmak için e devlet ekranı üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi ekranına giriş yapılması yererli olacaktır.

    E-DEVLET GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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