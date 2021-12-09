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Bakan Pakdemirli: Tarımsal destek ödemeleri yarından itibaren hesaplara aktarılmaya başlanacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yarından itibaren 486 milyon 79 bin 930 TL'lik tarımsal destek ödemelerinin hesaplara aktarılmaya başlanacağını bildirdi.

Tarımsal destek ödemeleri yarın hesapta
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Buzağı Desteği kapsamında 426 milyon 130 bin lira, Malak Desteği kapsamında 2 milyon 414 bin lira, Küçükbaş Soy Kütüğü Desteği kapsamında 1 milyon 898 bin lira, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında 52 milyon 414 bin lira ve Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi kapsamında 3 milyon 222 bin lira olmak üzere toplamda 486 milyon 79 bin 930 liralık tarımsal destek ödemesini 10 Aralık’tan itibaren hesaplara aktarmaya başlayacaklarını ifade etti.

Ayrıca Pakdemirli, 10 Aralık’ta yapılacak ödeme ile 2021 yılı desteklerinin yüzde 90’ınının ödenmiş olacağı bilgisini verdi.

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