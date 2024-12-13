Tarımsal destek ödemeleri yattı mı? Açıklama geldi
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımsal destek ödemeleri ile ilgili açıklama yaptı. Tarım ve Orman Bakanlığı, 1 milyar 445 milyon 424 bin lira destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.
Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından tarımsal destek ödemeleri ile ilgili açıklamada bulundu.
TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?
Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara aktarılıyor
Tarım ve Orman Bakanlığı, 1 milyar 445 milyon 424 bin lira destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.
Bakan Yumaklı, sosyal medya platformu X'teki hesabından, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Üreticimizi destekliyor, tarımın gücüne güç katıyoruz. Toplam 1 milyar 445 milyon 424 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."