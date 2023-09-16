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        Haberler Gündem Tarımsal destek ödemeleri yattı mı? Bakan Yumaklı açıkladı: İşte 2023 Eylül ayı mazot ve gübre desteği ödemelerinde son durum

        Bakan Yumaklı açıkladı: Tarımsal destek ödemeleri yattı mı?

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden tarımsal destek ödemelerine ilişkin açıklamada bulundu. Açıklama sonrasında eylül ayı tarımsal destek ödemelerinin hesaplara yatırılıp yatırılmadığı merak konusu oldu. İşte konuyla ilgili merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2023 - 09:59 Güncelleme: 16.09.2023 - 09:59
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        Eylül ayı tarımsal destek ödemeleri Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklamaları sonrasında yeniden gündemdeki yerini aldı. Bakan Yumaklı, 1 milyar 557 milyon liralık tarımsal destekleme ödemelerinin 15 Eylül itibarıyla çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını bildirdi. İşte son gelişmeler...

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        BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "1 milyar 557 milyon 77 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."

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        Açıklamada verilen bilgilere göre, destekleme ödemelerinin 1 milyar 238 milyon 179 bin 680 lirası sertifikalı tohum kullanım desteği, 247 milyon 265 bin 495 lirası tarımsal sulama amaçlı su kullanım hizmet bedeli, 38 milyon 775 bin 405 lirası kırsal kalkınma yatırım desteği, 32 milyon 107 bin 111 lirası bireysel sulama sistemleri desteği ve 749 bin 309 lirası geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteği olarak yapılacak.

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        TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?

        Ödemeler, kimlik numarasının son hanesi 4-6-8 ve vergi kimlik numarasının son hanesi 1-3-4-5-6-7-8-9 olanların hesaplarına bugün saat 18.00'den sonra, kimlik ve vergi kimlik numarasının son hanesi 0-2 olanların hesaplarına ise 22 Eylül'de saat 18.00'den sonra aktarılacak.

        ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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