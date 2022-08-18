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Tarımsal elektrik bedeli sıfır faizli kredi kapsamına alındı

Sulama birlikleri ve üreticilerin kullandıkları tarımsal elektrik bedeli, 10 milyon liraya kadar sıfır faizli kredi kapsamına alındı. Kredi, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla kullandırılacak

Tarımsal elektrik bedeli sıfır faizli kredi kapsamına alındı
AA / HABERTURK.COM

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, karardaki üretim konularına ilişkin tabloya, Tarımsal Elektrik Bedeli de eklendi.

Böylece, Sulama Birlikleri Kanunu kapsamındaki sulama birliklerine, Kooperatifler Kanunu kapsamındaki sulama kooperatiflerine ve gerçek ya da tüzel kişi tarımsal üreticilere tarımsal elektrik tarifesine tabi elektrik faturalarının ödenmesi için üretim konusu ayrımı yapılmaksızın, yüzde 100'e varan faiz indirim oranıyla 10 milyon liraya kadar işletme kredisi kullandırılabilecek.

Sulama kooperatifi ve sulama birlikleri ile gerçek ya da tüzel kişi tarımsal üreticilerin birikmiş, normal ödeme günü geçmiş, ödenmemiş, taksitlendirilmiş tarımsal elektrik borçları ile ilgili ödemeleri de bu kapsamda ele alınacak.

Tarımsal Elektrik Bedeli başlığından yararlanmak isteyen sulama kooperatifleri ve sulama birlikleri ile gerçek ya da tüzel kişi tarımsal üreticilerin yeni faturalarını ödemek amacıyla bu krediden yararlanabilmesi için birikmiş, normal ödeme günü geçmiş, ödenmemiş, taksitlendirilmemiş tarımsal elektrik borcunun bulunmaması ve taksitlendirilerek ödenen, ödenecek borçları varsa bununla ilgili gecikmiş taksitin bulunmaması gerekecek.

Karar yayımlandığı tarihten itibaren kullandırılacak kredilere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

Enerji girdi fiyatlarının üreticimiz üzerindeki yükünün bilincindeyiz. Çiftçimizin maliyeti, tarladaki enflasyona, tarladaki enflasyon ise sofraya yansıyor. Tarladan tüketiciye uzanan bu süreçte önemli bir destek devreye giriyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, twitter hesabından ''Enerji girdi fiyatlarının üreticimiz üzerindeki yükünün bilincindeyiz. Çiftçimizin maliyeti, tarladaki enflasyona, tarladaki enflasyon ise sofraya yansıyor. Tarladan tüketiciye uzanan bu süreçte önemli bir destek devreye giriyor. Tarımsal sulama birliklerimiz ve tarımsal üreticilerimizin kullandıkları tarımsal elektrik bedelinin tamamı, 10 milyon TL'ye kadar, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri ile kullandırılabilecek şekilde, sıfır faizli kredi kapsamına alındı. Çiftçimizin, üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm çiftçilerimize ve üreticilerimize hayırlı olsun.'' yazdı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi de twitter hesabından yaptığı açıklamada tarımsal elektrik bedelinin tamamının 10 bin TL'ye kadar sıfır faizli kredi kapsamına alındığını kaydetti. ''Tüm üreticilerimize hayırlı, uğurlu olsun'' dedi.

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