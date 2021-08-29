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Haberler İş-Yaşam Tarımsal faaliyette dönemsel prim imkanı
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Tarımsal faaliyette bulunanlar için dönemsel prim ödeme imkanı getirildi

tarım sigortalılarının ürün satışı ile gelir elde ettikleri ve ödeme güçlerinin arttığı dönemlerde sigorta primlerini gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmadan ödeyebilmelerine imkan sağlandı.

Tarımsal faaliyette dönemsel prim imkanı
HABERTURK.COM

Resmi Gazetede yayımlanan 18 Ağustos 2021 tarihli “Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” ile Tarımsal Faaliyette Bulunanların sigortalılık işlemlerine yönelik düzenleme hayata geçirildi.

4B’li olarak tarımsal faaliyette bulunanların aylık olarak ödenen primleri yapılan düzenleme ile genel sağlık sigortası primi ile kısa ve uzun vadeli sigorta kolları primlerinden ait olduğu yılın Ocak-Haziran dönemi primlerini Temmuz ayı sonuna, Temmuz-Aralık dönemi primlerini takip eden yılın Ocak ayı sonuna kadar ödenmesi yönünde düzenleme yapıldı.

Söz konusu düzenlemeyle tarım sigortalılarının ürün satışı ile gelir elde ettikleri ve ödeme güçlerinin arttığı dönemlerde sigorta primlerini gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmadan ödeyebilmelerine imkan sağlandı.


Ek-5 Kapsamında Tarım ve Orman İşlerinde Süreksiz Çalışanlarına Dönemsel Prim Ödeme İmkanı Getirildi
Ek-5’inci maddesine tabi olan tarım ve orman işlerinde süreksiz çalışanların aylık olarak ödenen primleri düzenleme ile genel sağlık sigortası primi, kısa ve uzun vadeli sigorta kolları primlerinden ait olduğu yılın Ocak-Haziran dönemi primlerini Temmuz ayı sonuna, Temmuz-Aralık dönemi primlerini takip eden yılın Ocak ayı sonuna kadar ödemesi yönünde düzenleme yapıldı.

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