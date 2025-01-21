Tarımsal girdi enflasyonu kasımda arttı

TÜİK, Kasım 2024 dönemine ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre; tarımsal girdi fiyatları, bir önceki aya göre yüzde 1,41, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 29,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,92 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 41,64 arttı.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 1,43 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 1,25 artış gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 31,52, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 41,65 artış kaydedildi. Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 61,87 artış ile diğer mal ve hizmetler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 2,36 artış ile hayvan yemi oldu.