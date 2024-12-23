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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tarımsal girdi enflasyonu yıllık yüzde 32,59 arttı - İş-Yaşam Haberleri

        Tarımsal girdi enflasyonu yıllık yüzde 32,59 arttı

        Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), ekimde aylık bazda yüzde 2,75, yıllık bazda yüzde 32,59 artış gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 10:30 Güncelleme: 23.12.2024 - 10:30
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        Tarımsal girdi enflasyonu yıllık yüzde 32,59 arttı
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ait tarımsal girdi fiyat endeksi verilerini açıkladı.

        Buna göre, ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,75 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 27,92 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,59 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 42,03 artış gerçekleşti.

        Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 3,04 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 1,10 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 31,03 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 42,35 artış gerçekleşti.

        Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 64,81 artış ile diğer mal ve hizmetler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde5,32 artış ile hayvan yemi oldu.

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