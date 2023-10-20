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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tarımsal girdi fiyat endeksi yıllık yüzde 41,33, aylık yüzde 6,94 arttı - İş-Yaşam Haberleri

        Tarımsal girdi fiyat endeksi yıllık yüzde 41,33, aylık yüzde 6,94 arttı

        Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi 2023 ağustos ayında yıllık yüzde 41,33, aylık yüzde 6,94 artış yaşadı. Temmuz ayında girdi maliyetlerindeki yıllık artış yüzde 34,32 olmuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2023 - 10:21 Güncelleme: 20.10.2023 - 10:29
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        Tarımsal girdi enflasyonunda artış
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        Türkiye İstatistik Kurumu ağustos ayına ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksi raporunu açıkladı.

        Buna göre, Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi , 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 6,94, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 29,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,33 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,79 artış gerçekleşti.

        Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 6,58, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 7,01 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 36,51, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 79,22 artış gerçekleşti.

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        Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu alt gruplar yüzde 14,92 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 25,63 ile hayvan yemi oldu. Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 105,88 ile veteriner harcamaları ve yüzde 89,07 ile diğer mal ve hizmetler oldu.

        Bir önceki aya göre artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 1,28 ile hayvan yemi ve yüzde 1,89 ile tarımsal ilaçlar oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 19,93 ile enerji ve yağlar ve yüzde 18,07 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu.

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