Tarımsal girdi fiyat endeksi haziranda aylık bazda yüzde 0,93, yıllık yüzde 47,56 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,93, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 16,66, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 47,56 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 42,99 yükseldi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 0,61, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 2,84 artış gerçekleşti.

Geçen yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 44,6, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 67,47 yükseliş görüldü.