Tarımsal girdi fiyat endeksi, nisanda aylık yüzde 1,72, yıllık yüzde 52,2 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,72, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 14,61, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 52,2 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 39,08 yükseldi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 1,7, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 1,87 artış gerçekleşti.

MAL VE HİZMETTE YÜZDE 73 YÜKSELİŞ

Geçen yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 49,13, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 73,7 yükseliş görüldü.