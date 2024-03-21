Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.085,11 %1,45
        DOLAR 32,4161 %0,13
        EURO 35,4538 %0,13
        ALTIN 2.295,51 %0,95
        FAİZ 48,83 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 26,56 %-0,25
        BITCOIN 67.086,00 %0,01
        GBP/TRY 41,5325 %0,26
        EUR/USD 1,0902 %-0,19
        BRENT 85,87 %-0,09
        ÇEYREK ALTIN 3.753,16 %0,95
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tarımsal girdi fiyat endeksi ocakta yıllık yüzde 45,11, aylık yüzde 7,51 arttı - İş-Yaşam Haberleri

        Tarımsal girdi fiyat endeksi ocakta yıllık yüzde 45,11, aylık yüzde 7,51 arttı

        Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), ocakta yıllık bazda yüzde 45,11, aylık bazda yüzde 7,51 artış gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2024 - 10:58 Güncelleme: 21.03.2024 - 10:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarımsal girdi endeksi, aylık yüzde 7,51 arttı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.

        Buna göre, endeks ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 7,51, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45,11 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 36,81 yükseldi.

        Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 7,27, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 9,07 artış gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 41,22, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 74,88 yükseliş görüldü.

        ALT GRUPLAR

        Yıllık Tarım-GFE'ye göre dört alt grup daha düşük, yedi alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

        Ocakta yıllık bazda artışın az olduğu alt gruplar yüzde 15,29 ile gübre ve toprak geliştiriciler, yüzde 20,76 ile tarımsal ilaçlar oldu. Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 167,95 ile veteriner harcamaları, yüzde 84,99 ile diğer mal ve hizmetler olarak kayıtlara geçti.

        Aylık Tarım-GFE'ye göre altı alt grup daha düşük, beş alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

        Ocakta bir önceki aya göre, artışın düşük olduğu alt gruplar yüzde 1,51 ile gübre ve toprak geliştiriciler, yüzde 2,56 ile tarımsal ilaçlar oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar yüzde 29,35 ile veteriner harcamaları, yüzde 22,15 ile diğer mal ve hizmetler olarak hesaplandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yeni Anayasa Mahkemesi Başkanı belli oldu
        Yeni Anayasa Mahkemesi Başkanı belli oldu
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        O anlar kamerada! Kuzenini sokakta vurdu!
        O anlar kamerada! Kuzenini sokakta vurdu!
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        Savcı, sevgilisini öldüren Irına için ceza indirimi istedi!
        Savcı, sevgilisini öldüren Irına için ceza indirimi istedi!
        Marmara Denizi alarm veriyor!
        Marmara Denizi alarm veriyor!
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Faydalarını duyunca 'her sofrada olmalı' diyeceksiniz
        Faydalarını duyunca 'her sofrada olmalı' diyeceksiniz
        Eşini keserle katletmişti! Bir caninin işkenceleri!
        Eşini keserle katletmişti! Bir caninin işkenceleri!
        Ankara güne kar yağışı ile başladı
        Ankara güne kar yağışı ile başladı
        BES'te kısmen ödeme uygulaması 1 Temmuz'a ertelendi
        BES'te kısmen ödeme uygulaması 1 Temmuz'a ertelendi
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        Trabzon'daki olaylı maçta 5 tutuklama! Korner direği silah sayıldı
        Trabzon'daki olaylı maçta 5 tutuklama! Korner direği silah sayıldı
        En sık görülen 7 rüya teması ve anlamları!
        En sık görülen 7 rüya teması ve anlamları!
        Gizli hesaplar ne kadar gizli?
        Gizli hesaplar ne kadar gizli?
        "Bakıcı benim kadar bakabilir mi?"
        "Bakıcı benim kadar bakabilir mi?"
        "Amerikan rüyası"ndan "Amerikan kabusu"na
        "Amerikan rüyası"ndan "Amerikan kabusu"na
        Ertuğrul Doğan: Adalet herkes için olacak!
        Ertuğrul Doğan: Adalet herkes için olacak!
        İş davalarında ayrıntıya dikkat!
        İş davalarında ayrıntıya dikkat!