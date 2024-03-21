Tarımsal girdi fiyat endeksi ocakta yıllık yüzde 45,11, aylık yüzde 7,51 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 7,51, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45,11 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 36,81 yükseldi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 7,27, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 9,07 artış gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 41,22, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 74,88 yükseliş görüldü.

ALT GRUPLAR

Yıllık Tarım-GFE'ye göre dört alt grup daha düşük, yedi alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

Ocakta yıllık bazda artışın az olduğu alt gruplar yüzde 15,29 ile gübre ve toprak geliştiriciler, yüzde 20,76 ile tarımsal ilaçlar oldu. Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 167,95 ile veteriner harcamaları, yüzde 84,99 ile diğer mal ve hizmetler olarak kayıtlara geçti.

Aylık Tarım-GFE'ye göre altı alt grup daha düşük, beş alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

Ocakta bir önceki aya göre, artışın düşük olduğu alt gruplar yüzde 1,51 ile gübre ve toprak geliştiriciler, yüzde 2,56 ile tarımsal ilaçlar oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar yüzde 29,35 ile veteriner harcamaları, yüzde 22,15 ile diğer mal ve hizmetler olarak hesaplandı.