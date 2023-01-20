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TÜİK kasım ayı tarımsal girdi fiyat endeksi gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık yüzde 121.49, aylık yüzde 2.38 arttı.

Yıllık artış ekim ayında yüzde 134.76 olarak açıklanmıştı. Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 2.12, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 4.37 artış gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 101.22, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 124.51 artış gerçekleşti.

Tarım-GFE yıllık değişim oranı (%), Kasım 2022:



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Yıllık Tarım-GFE'ye göre 7 alt grup daha düşük, 4 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 37.93 ile veteriner harcamaları ve yüzde 65.59 ile makine bakım masrafları oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar, yüzde 172.05 ile enerji ve yağlar ve yüzde 151.15 ile bina bakım masrafları olarak sıralandı.