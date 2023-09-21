Tarımsal girdide sert yükseliş Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi, 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 6,56, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 21,29, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,32 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 69,23 artış gerçekleşti

Tarım-GFE'de (2015=100), 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %6,56, bir önceki yılın Aralık ayına göre %21,29, bir önceki yılın aynı ayına göre %34,32 ve on iki aylık ortalamalara göre %69,23 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde %5,71, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde %11,90 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde %29,17, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde %76,25 artış gerçekleşti.

REKLAM

YILLIK TARIM-GFE'YE GÖRE ALT GRUP DAHA DÜŞÜK, 7 ALT GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın az olduğu alt gruplar %2,26 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve %13,20 ile enerji ve yağlar oldu. Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, %95,89 ile veteriner harcamaları ve %89,23 ile diğer mal ve hizmetler oldu.

AYLIK TARIM-GFE'YE GÖRE 4 ALT GRUP DAHA DÜŞÜK, 7 ALT GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Bir önceki aya artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, %1,65 ile tarımsal ilaçlar ve %2,28 ile tohum ve dikim materyali oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, %23,76 ile enerji ve yağlar ve %18,80 ile veteriner harcamaları oldu. Bir önceki aya göre azalış gösteren tek alt grup ise %0,38 ile hayvan yemi oldu.