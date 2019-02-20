Tarımsal kredi borç yapılandırması ile ilgili detaylar merak ediliyor. Ziraat Bankası'ndan kredi çeken fakat ödemekte güçlük çeken vatandaşlara devlet desteği geldi. Ziraat Bankası'ndan çektikleri ve vadeleri 30 Haziran 2019 tarihine kadar olan borçları yeniden yapılandırabilecekler.

TARIMSAL KREDİ BORÇ YAPILANDIRMASI NASIL YAPILIR?

Tarım Kredi Kooperastifleri aracılığıyla ve ya bireysel olarak Ziraat Bankası'ndan çekjtikleri ve vadeleri 30.06.2019 tarihine kadar olan borçları yeniden yapılandırılabilecek. Buna göre, yeni bir ödeme planı oluşturularak ödenmeyen borçlar 12 daha yapılandırılıyor.