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Tarımsal ürünler su sorunu çekmeyecek

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Türkiye genelinde yağış azlığının olduğunu ancak barajlarda sıkıntı bulunmadığını, sulamaya da yetecek kapasitede suyun bulunduğunu bildirdi.

Tarımsal ürünler su sorunu çekmeyecek
AA

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Türkiye genelinde yağış azlığının olduğunu ancak barajlarda sıkıntı bulunmadığını, sulamaya da yetecek kapasitede suyun bulunduğunu bildirdi.

Bakan Yardımcısı Metin, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Şanlıurfa'da AA muhabirine, Türkiye genelinde bu yıl istenen seviyelerde yağışların görülmediğini söyledi.

Türkiye'nin yıllar önce yaptığı planlama ve hizmetlerle geleceğe yatırım yaptığını vurgulayan Metin, 2002 öncesi 228 sulama göletinin bulunduğunu, AK Parti iktidarında ise bu rakamın yaklaşık 400'e yaklaştığını vurguladı.

Ülkede kuraklığa rağmen su sıkıntısı çekilmediğine vurgu yapan Metin, şöyle konuştu:

"Şu an için bu sene sulama yönünden bir sıkıntımız yok ancak kuraklık tehlikesi devam ediyor. Meteorolojik kuraklık aynı anda bitkisel kuraklığa sebebiyet vermiyor. Meteorolojik kuraklığın sürüp gitmesi haliyle ileride bitkiye de yansıyor. Yani bir senelik meteorolojik kuraklık aslında direkt bitkisel ürüne yansımıyor. Bunun en önemli sebebi ise bizim zamanında önlem olarak yaptığımız sulama depolamaları sayesinde. Şu anda Türkiye genelinde barajlarımızda sıkıntı yok sulamaya da yetecek suyumuz var. Dua edelim 2021 yılının devamında daha bereketli yağmur noktasında yağışlı bir yıl görürüz bu tehlike 2022'de devam etmez inşallah."

- "Çiftçimizin alın terinin kıymetini biliyoruz"

Depolamalı tesislere gelen suyun yaklaşık yüzde 60'ının karların erimesiyle toplandığını dile getiren Fatih Metin, sulama kanalları ve barajlar civarında üretim yapan çiftçilerin su sıkıntısı çekmediğini dile getirdi.

Özellikle İç Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde kuru tarım yapan çiftçilerin mağduriyet yaşadığını ifade eden Metin, "Türkiye genelinde Tarım ve Orman Müdürlüklerimiz vasıtasıyla saha tespitleri yapılıyor. Belli bölgelerde özellikle sulu tarım yapılmayan sahalarda kuru tarım yapılan arazilerde ciddi kuraklık söz konusu. Ekiplerimizle kuru tarım yaptıkları için sıkıntı yaşayan çiftçilerimizi tespit ediyoruz mağduriyetlerini giderecek önlemleri inşallah alacağız. Bakanlık olarak her bir çiftçimizin üreticimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Çiftçimizin alın terinin kıymetini biliyoruz." dedi.

Metin, vatandaşların özellikle dünya genelinde artan kuraklık tehlikesine karşı suyu israf etmeden ihtiyaçları kadar tüketmelerinin ve tasarruf ilkelerine azami derecede uymalarının artık daha fazla önem arz etmeye başladığına dikkati çekti.

Bakanlık olarak bütün şehirlerde geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönemde de içme ve kullanma suyu sıkıntısı yaşanmaması için gerekli yatırımların planlandığını anlatan Metin, aldıkları tedbirleri sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

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