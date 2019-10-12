Eşinin elini bir an olsun bırakmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat'ın doğusuna yönelik 'Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını duyurmuştu. Ünlü isimler, Barış Pınarı Harekatı'nın 4'ncü gününde destek mesajları paylaşmaya devam ediyor.

Megastar Tarkan, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan askerlerimiz ve sivil vatandaşlarımız için taziye mesajı yayınladı. Tarkan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan askerlerimiz ve sivil vatandaşlarımız için çok üzgünüm. Hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, aile ve yakınlarına başsağlığı, sabır ve güç; yaralılar için acil şifalar dilerim.

İşte Tarkan'ın o paylaşımı: