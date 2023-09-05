Tarkim halka arz oluyor! 2023 Tarkim halka arz talep toplama tarihleri ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verir ve hangi bankalarda var? - Borsa Haberleri

Tarkim halka arz oluyor! 2023 Tarkim halka arz talep toplama tarihleri ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verir ve hangi bankalarda var? - Borsa Haberleri

Tarkim Bitki Koruma San. ve Tic. A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile halka arz oluyor. Tarkim talep toplama tarihleri belli odlu. Eylül ayında gerçekleşecek olan Tarkim halka arz borsada "TARKM" koduyla talep toplayacak. 537 Milyon TL halka arz büyüklüğü olan şirketin halka açıklık oranı yüzde 23,81 olarak açıklandı. Yatırımcılar "Tarkim halka arz ne zaman, fiyatı ne kadar, kaç lot veriyor ve hangi banka veriyor?" sorularına yanıt arıyor. İşte Tarkim halka arz tarihleri ve fiyatı hakkında merak edilenler...

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TARKİM HALKA ARZ OLUYOR!

Tarkim'in halka arzında telp toplama tarihi belli oldu. Yatırımcılar 5-6 Eylül 2023'te talep toplama işlemlerini gerçekleştirebilecek. Tamamen eşit dağıtım ve borsada satış yöntemi ile gerçekleşecek olan halka arza, tüm banka ve aracı kurumlardan girilebilecek.

TARKİM HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Tarkim'in halka arzında telp toplama tarihi belli oldu. Yatırımcılar 5-6 Eylül 2023'te talep toplama işlemlerini gerçekleştirebilecek. Tamamen eşit dağıtım ve borsada satış yöntemi ile gerçekleşecek olan halka arza, tüm banka ve aracı kurumlardan girilebilecek.

Borsa Birincil Piyasa’da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay ücreti 107,50 TL olarak açıklandı.