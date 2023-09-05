Tarkim halka arz oluyor! Tarkim halka arz ne zaman bitecek, hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verir, hangi banka veriyor? - Borsa Haberleri

Tarkim halka arz oluyor! Tarkim halka arz ne zaman bitecek, hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verir, hangi banka veriyor? - Borsa Haberleri

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından geçtiğimiz günlerde onay verilen Tarkim Bitki Koruma halka arz oluyor. 5 Eylül itibarıyla talep toplamaya başlayan Tarkim, tamamen eşit dağıtım ve borsada satış yöntemi ile gerçekleşecek olan halka arza, tüm banka ve aracı kurumlardan girilebilecek. Peki, "Tarkim halka arz ne zaman bitecek, hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verir, hangi banka veriyor, katılım endeksine uygun mu?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

Tarkim'in halka arzında telp toplama tarihi belli oldu. Yatırımcılar 5-6 Eylül 2023'te talep toplama işlemlerini gerçekleştirebilecek. Tamamen eşit dağıtım ve borsada satış yöntemi ile gerçekleşecek olan halka arza, tüm banka ve aracı kurumlardan girilebilecek.

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TARKİM HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Tarkim'in halka arzında telp toplama tarihi belli oldu. Yatırımcılar 5-6 Eylül 2023'te talep toplama işlemlerini gerçekleştirebilecek. Tamamen eşit dağıtım ve borsada satış yöntemi ile gerçekleşecek olan halka arza, tüm banka ve aracı kurumlardan girilebilecek.

Borsa Birincil Piyasa’da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay ücreti 107,50 TL olarak açıklandı.