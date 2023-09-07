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        Haberler Ekonomi Borsa Tarkim halka arz sonuçları belli oldu! 2023 Tarkim halka arz kaç lot dağıttı ve borsada ne zaman, hangi gün işlem görecek? - Borsa Haberleri

        Tarkim halka arz sonuçları açıklandı! Tarkim kaç lot dağıttı, ne zaman işlem görecek?

        Tarkim halka arz sonuçları açıklandı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) takvimine göre 5-6 Eylül tarihleri arasında taleplerini oluşturan yatırımcılar, "Tarkim kaç lot dağıttı ve ne zaman işlem görecek?" Sorularının yanıtını arıyor. 107,50 TL sabit fiyattan satışa sunulan Tarkim halka arzının, halka açıklık oranı yüzde 23,81 olarak duyuruldu. İşte 'TARKM' hisse adıyla İstanbul Yıldız Pazar'ında işlem görecek Tarkim halkı arzında dağıtılan lot sayısı ve hissenin borsada işlem göreceği tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2023 - 17:02 Güncelleme: 07.09.2023 - 17:02
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        5-6 Eylül tarihleri arasında halka arz edilen Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş. talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından halka arz sonuçları açıklandı. Yaşanan bu gelişme, "Tarkim kaç lot dağıttı ve ne zaman işlem görecek?" Sorularını gündeme getirdi. Toplamda 5 milyon TL nominal değerli payları 107,50 TL sabit fiyattan satışa sunulduğu halka arzında yatırımcılara lot dağıtımı yapıldı. İşte Tarkim halkı arz sonuçları ve dağıtılan lot sayıları...

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        TARKİM HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

        Tarkim halka arz talep toplama işlemleri 5-6 Eylül tarihleri arasında tamamlandı.

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        TARKİM KAÇ LOT VERDİ?

        Tarkim halka arzında resmi sonuçlar açıklandı. Halka arzda bireysel yatırımcılara maksimum 2 Lot (₺215) dağıtım yapıldı.

        KAP açıklaması henüz gelmedi ancak aracı kurumlar lot dağıtımı yaptı.

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        TARKİM HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

        Tarkim'in halka arzında telp toplama tarihi belli oldu. Yatırımcılar 5-6 Eylül 2023'te talep toplama işlemlerini gerçekleştirebilecek. Tamamen eşit dağıtım ve borsada satış yöntemi ile gerçekleşecek olan halka arza, tüm banka ve aracı kurumlardan girilebilecek.

        Borsa Birincil Piyasa’da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay ücreti 107,50 TL olarak açıklandı.

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        TARKİM HALKA ARZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

        Tarkim, halka arz talep toplama işlemleri 5-6 Eylül 2023 tarihlerinde alındı.

        Tarkim'in borsada önümüzdeki günlerde işleme başlaması bekleniyor.

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        Borsa İstanbul'un KAP açıklaması şu şekilde:

        Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahname çerçevesinde, Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin halka arz edilecek toplam 5 milyon TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa’da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 107,50 TL fiyattan 05-06/09/2023 tarihlerinde Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, TARKM.HE (ikincil piyasada işlem kodu TARKM.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.

        Şirket payları, birincil piyasa işlemlerinin tamamlanmasını takiben, Borsamızca yapılacak değerlendirmenin ardından ikincil piyasada işlem görebilecektir.

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        TARKM.HE’ye iletilecek emirlerde yalnızca [İptale Kadar Geçerli (İKG)] emir geçerlilik türü kullanılmalıdır. İlgili sırada maksimum emir değeri 537.500.000 TL olacaktır. Halka arza ilişkin emirlerin Borsamıza iletilmesine aracılık eden üyelerin, emirleri Borsamız birincil piyasasına iletirken kendi risk tanımlamaları çerçevesinde birden fazla emre bölerek iletmeleri halinde fiyat – zaman önceliğini haiz ilk emir dışındaki diğer emirler mükerrer olarak girilmiş olacağından dağıtıma konu edilmemektedir.

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        Şirketin paylarının halka arzına ilişkin izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun https://www.kap.org.tr/tr/sirketler/DK internet adresinde yayınlanmaktadır.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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