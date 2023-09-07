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Tarkim halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından, lot dağıtım sayısı ve hissenin işlem göreceği tarih, yatırımcıların gündemi meşgul etmeye başladı. Şirketin halka arz büyüklüğünün 537,5 milyon TL olduğu duyuruldu. Peki, "Tarkim kaç lot dağıttı ve borsada ne zaman işlem görecek?" İşte Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arzı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...