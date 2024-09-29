Tarlada yorgun mermi isabet etti!
Niğde'de tarlada çalışan 24 yaşındaki Mustafa Şahin, sırtına isabet eden yorgun mermiyle yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı
Niğde'de patates tarlasında çalışırken sırtına yorgun mermi isabet eden Mustafa Şahin (24) yaralandı.
DHA'nın haberine göre olay, saat 14.30 sıralarında Karaatlı beldesinde meydana geldi. Patates tarlasında çalışan Mustafa Şahin, bir sokak düğününde havaya ateşlendiği tahmin edilen bir yorgun mermiyle sırtından yaralandı.
İNCELEME BAŞLATILDI
İhbar üzerine tarlaya gelen sağlık ekipleri, Şahin'i, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Tedaviye alınan Şahin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.