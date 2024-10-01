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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tarladan markete fiyatlar katlandı: En fazla fiyat farkı havuçta - İş-Yaşam Haberleri

        Tarladan markete fiyatlar katlandı: En fazla fiyat farkı havuçta

        Tarladan markete fiyat artışları sürüyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, eylülde üretici ve market arasındaki en fazla fiyat farkının yüzde 249 ile havuçta görüldüğünü bildirdi. Ayrıca patates ve soğanda üretim fazlası sebebiyle fiyatların çok düştüğüne dikkat çeken Bayraktar, "Devlet kuru soğan ve patatese müdahale etmeli" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 10:42 Güncelleme: 01.10.2024 - 10:58
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        En fazla fiyat farkı havuçta
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        Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yazılı açıklamasında, eylül ayı üretici ile market fiyatları arasında oluşan farklara ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Eylülde üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 249 ile havuçta görüldüğünü bildiren Bayraktar, havuçtaki fiyat farkını yüzde 219,8 ile limonun, yüzde 212,9 ile kuru kayısının, yüzde 212,2 ile kuru soğanın ve yüzde 205,6 ile patatesin takip ettiğini belirtti.

        Bayraktar, "Havuç 3,5 kat, limon 3,2 kat, kuru kayısı, kuru soğan ve patates 3,1 kat fazlaya satıldı. Üreticide 7 lira 50 kuruş olan havuç 26 lira 18 kuruşa, 11 lira 50 kuruş olan limon 36 lira 78 kuruşa, 130 lira olan kuru kayısı 406 lira 76 kuruşa, 5 lira 60 kuruş olan kuru soğan 17 lira 48 kuruşa, 4 lira 70 kuruş olan patates 14 lira 36 kuruşa markette satıldı" ifadelerini kullandı.

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        23 ÜRÜNDE FİYAT ARTTI

        Şemsi Bayraktar, eylülde markette 36 ürünün 23'ünde fiyat artışı, 13'ünde de fiyat düşüşü görüldüğünü kaydetti.

        Markette fiyatı en fazla artan ürünün yüzde 32,7 ile kuru incir olduğuna işaret eden Bayraktar, "Kuru incirdeki fiyat artışını yüzde 20,5 ile yeşil fasulye, yüzde 14,1 ile sivri biber, yüzde 14 ile yumurta takip etti. Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 30 ile limon oldu. Limondaki fiyat düşüşünü yüzde 22,8 ile havuç, yüzde 21,6 ile salatalık, yüzde 15,9 ile maydanoz izledi." bilgisini verdi.

        Bayraktar, eylülde üreticide 28 ürünün 12'sinde fiyat artışı, 13'ünde fiyat düşüşü görüldüğünü, 3 üründe ise fiyat değişimi olmadığını belirtti.

        Üreticide en çok fiyat düşüşünün yüzde 24,3 ile yeşil soğanda görüldüğünü aktaran Bayraktar, "Yeşil soğandaki fiyat düşüşünü yüzde 22,8 ile maydanoz, yüzde 18,2 ile marul ve kuru fasulye izledi. Üreticide en çok fiyat artışı yüzde 48,6 ile kabakta görüldü. Kabaktaki fiyat artışını yüzde 31,8 ile yeşil fasulye, yüzde 20,4 ile salatalık, yüzde 20 ile sivri biber izledi" ifadelerini kullandı.

        "DEVLET PATATES VE KURU SOĞANA MÜDAHALE ETMELİ"

        Bayraktar, yeşil soğan, maydanoz, marul ve kuru fasulye arzındaki artışların, bu ürünlerin fiyatlarına düşüş olarak yansıdığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Kışlık patateste hasat başladı. Bu yıl geçen yıla göre yaklaşık 1,5 milyon ton fazla patates üretimi olacağı tahmin ediliyor. Geçen yıl eylülde patateste üretici fiyatı ortalama 9,5 lira iken, bu yıl yaklaşık yüzde 50 düşüşle 4,7 lira seviyesine geriledi. Üreticilerimiz patatesi 4,7 liraya satarken, tüketici marketten 3 katı fiyatına satın alıyor. Kışlık patateste depo ve işçilik giderleri maliyetleri daha da artırıyor. Artan maliyetler nedeniyle üreticilerimiz borçlarını ödeyememe korkusu yaşamaya başladı. Ülkemiz kuru soğan üretiminde de bir önceki yıla göre yaklaşık 200 bin ton artış olacağı tahmin ediliyor.

        Kuru soğan ve patates üreticilerimiz, arzda yaşanan bu artış sonucu fiyatların daha fazla düşmesi endişesini taşıyor. Kısıtlı açılan kuru soğan ihracatının tamamen açılması, yeni pazarlar bulunması ve önceki yıllarda olduğu gibi Toprak Mahsulleri Ofisinin devreye girerek patates ve kuru soğana müdahale etmesi gerekiyor. Devlet eliyle yapılacak patates ve kuru soğan alımlarında, üreticilere verilecek her türlü hizmette ziraat odalarına da görev verilmelidir."

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