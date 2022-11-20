Tarlasına giden çiftçi, kanalda ölü bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Tarlasına giden çiftçi, kanalda ölü bulundu
ABONE OL

Tarlasına gittikten sonra kaybolan çiftçi, kanalda ölü bulundu

Aydın'da, tarlasına gitmek üzere yola çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan çiftçi Recep Ardıç, sulama kanalında ölü bulundu

Tarlasına giden çiftçi, kanalda ölü bulundu
Tarlasına giden çiftçi, kanalda ölü bulundu
0:00 / 0:00
DHA

Aydın'da, tarlasına gittikten sonra yakınlarının haber alamadığı çiftçi Recep Ardıç'ın (28) cansız bedeni bulundu.

Kuyucak ilçesinde yaşayan, 2 çocuk babası Recep Ardıç, dün saat 16.00 sıralarında, motosikletiyle Yamalak Mahallesi'ndeki tarlasına gitmek üzere yola çıktı. Ardıç'ın akşam eve dönmemesi ve telefonlarına da cevap vermemesi üzerine yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Jandarma ekipleri, Ardıç'ın yakınlarının da katılımıyla bölgede arama-kurtarma çalışması başlattı. Ardıç'ın motosikleti, saat 23.00 sıralarında, tarlasına giden yol üzerindeki DSİ'ye ait sulama kanalında bulundu.

SULAMA KANALINDA BULUNDU

Ekipler, çalışmalarını motosikletin bulunduğu bölgede yoğunlaştırdı. Arama çalışmalarında motosikletin yakanında içinde 1,5 metre su bulunan kanalda Ardıç'ın cansız bedenine ulaşıldı. Motosikletiyle sulama kanalına uçtuğu sanılan Ardıç'ın cansız bedeni, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, soruşturma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Abdurrahim Albayrak'ı yıkan ölüm! 15 yaşındaki torunu hayatını kaybetti! - Son dakika haberler
GÜNDEM Abdurrahim Albayrak'ı yıkan ölüm!
3 polis ile 1 bekçiyi bıçaklayan saldırgan öldü
GÜNDEM 3 polis ile 1 bekçiyi bıçaklayan saldırgan öldü
Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
GÜNDEM MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
Son dakika: Bursa'da çıkan yangında dumanlar gökyüzünü sardı!
GÜNDEM Bursa'daki yangında dumanlar gökyüzünü sardı!
Evinin mutfağında silahla öldürüldü
GÜNDEM Evinin mutfağında silahla öldürüldü
TBMM Başkanı Şentop'tan Pençe-Kılıç Harekatına destek
GÜNDEM Şentop'tan Pençe-Kılıç Harekatına destek
Son dakika: Ümraniye'de korkutan kaza! İETT otobüsü ile minibüs çarpıştı ve... - Haberler
GÜNDEM İETT otobüsü ile minibüs çarpıştı! 7 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ta koyunlarını tren yolundan geçiren çobanın feci sonu! - Güncel haberler
GÜNDEM Koyunlarını tren yolundan geçiren çobanın feci sonu!
6'ncı kattan düşerek öldü
GÜNDEM 6'ncı kattan düşerek öldü
Samsun'da ilaçtan zehirlendiği iddia edilen kadın öldü - Güncel haberler
GÜNDEM İlaçtan zehirlendiği iddia edilen kadın öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.