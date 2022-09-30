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Haberler Gündem 3. Sayfa Tarlasını satacaktı, 10 gün sonra ölü bulundu
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Tarlasını satmaya giden çiftçi 10 gün sonra serada ölü bulundu

Denizli'de, 10 gün önce başka bir ilden gelen kişiye tarlasını satmak için buluşmaya giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan İsmail Ceylan'ı bulmak için başlatılan çalışmalardan bir sonuç alınamadı. Çiftçinin kaybolduğu mahalle yakınındaki bir seradan koku geldiğini fark eden kişi, içeri baktığında cansız bedenle karşılaştı. Jandarmanın incelemesinde cansız bedenin kayıp Ceylan'a ait olduğu belirlendi

Tarlasını satacaktı, 10 gün sonra ölü bulundu
Tarlasını satmaya gitti, 10 gün sonra ölü bulundu
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DHA

Denizli'de 10 gündür aranan kayıp çiftçiden acı haber geldi.

Çameli ilçesi Bıçakçı Mahallesi'nde çiftçilik yapan İsmail Ceylan (62), 20 Eylül günü, satılığa çıkardığı tarlasını almak için başka bir ilden gelen kişiyle buluşmak için evden çıktı, bir daha da haber alınamadı.

SERADAN GELEN KOKUYLA ORTAYA ÇIKTI

Yakınlarının jandarmaya kayıp başvurusu üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. AFAD, jandarma ve mahalle halkı mahalle çevresinde arama yaptı, ancak sonuç alınamadı. Bugün mahalle yakınındaki bir seradan koku geldiğini fark eden bir kişi, içeriye baktığında Ceylan'ın cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONUCU BELLİ OLACAK

Jandarmanın yaptığı incelemenin ardından İsmail Ceylan'ın cenazesi, otopsi için Çameli Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı. Kaybolduğu gün yaşamını yitirdiği sanılan Ceylan'ın ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belli olacak. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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