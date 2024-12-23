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        Tarsus'a yapılacak yeni bir kültür merkezi için değerlendirme toplantısı

        Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus ilçesine kültür merkezi kazandırmak için çalışmalarına başladı. Bu kapsamda Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Tarsus'a Değer Katanlar Kurulu (TADEKA) binasında, yeni kültür merkezinin nerede inşa edilmesi gerektiği konusunda görüş ve önerilerin alındığı değerlendirme toplantısı düzenledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2024 - 12:30 Güncelleme: 23.12.2024 - 12:30
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        Tarsus'a yeni bir kültür merkezi
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        Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus ilçesine kültür merkezi kazandırmak için çalışmalarını hızlandırdı.

        Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Tarsus'a Değer Katanlar Kurulu (TADEKA) binasında, yeni kültür merkezinin nerede inşa edilmesi gerektiği konusunda görüş ve önerilerin alındığı değerlendirme toplantısı yapıldı.

        Toplantıya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve Tarsus Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Uyan, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Tarık İrde, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı Gürgin Bilici, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Mustafa Solak, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger, birim amirleri, TADEKA üyeleri ve farklı kurumlardan temsilciler katıldı.

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        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kentin muhtelif noktalarında Tarsus Belediyesi'ne ait 14 arazinin slayt eşliğinde tek tek yansıtılarak katılımcıların görüşlerinin alındığı toplantıda, en çok dikkat çeken 3 nokta işaretlendi.

        Yapılan sunum eşliğinde tek tek söz alan katılımcılar; görsele yansıtılan arazilerin ulaşım, genişlik, kent merkezine uzaklığı ve benzer konularda düşüncelerini aktardılar. Sona kalan 3 araziyle ilgili olarak yeniden değerlendirme çalışması gerçekleştirilecek.

        Toplantının açılış bölümünde konuşan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü, Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, "Tarsus'ta bir kültür merkezi yapmak istiyoruz. Bu kültür merkezimizle ile ilgili alanlarımızı, Tarsus Belediyesi ile beraber belirledik. Bu doğrultuda 'kültür merkezini nerede yaparsak çok efektif olur, herkes tarafından ulaşılabilir olması' gibi konuları değerlendirdik' diye konuştu.

        Toplantı, katılımcılarının görüşlerini paylaşmasının ardından sona erdi.

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