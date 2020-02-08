Tarsus Belediye tesisleri önünde bir vatandaş kendini yaktı

Hakan Bulut'un haberine göre, Tozkoparan Mahallesinde bulunan Tarsus Belediye tesisleri önüne gelen 32 yaşındaki A.Ş.B., üzerine yanıcı bir madde döktü.
Burada iddiaya göre “Belediye Başkanıyla görüşmek istiyorum” şeklinde bağıran şahıs, ardından elinde bulunan çakmağı ateşleyerek üzerine tuttu.
Bir anda alevler içinde kalan şahsa Büyükşehir İtfaiye ekipleri ile çevrede bulunan diğer görevliler müdahale ederek söndürdü.
Ağır şekilde yaralanan şahıs, ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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