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Tarsus'ta 23 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni bulundu

Tarsus'ta hakkında 23 gün önce kayıp başvurusu yapılan 62 yaşındaki Uğur Taşyürek'ten acı haber geldi. Yaşlı adamın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu

Tarsus'ta 23 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni bulundu
23 gün önce kaybolmuştu, cansız bedeni bulundu
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AA

Mersin'in Tarsus ilçesinde, ailesinin 23 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu kişinin ormanlık alanda cesedi bulundu.

Hacıhamzalı Mahallesi'ndeki evinden 24 Temmuz'da üzüm ve bamya toplamak için tarlaya giden Uğur Taşyürek'ten (62) haber alamayan ailesinin durumu jandarmaya bildirmesiyle başlatılan arama çalışmaları devam etti.

CANSIZ BEDENİ ORMANLIK ALANDA BULUNDU

AFAD ve Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin de destek verdiği ekipler, Kızılçukur Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bir cesedin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye geçti.

AA'nın haberine göre; yapılan incelemede, cesedin iki çocuk babası Taşyürek'e ait olduğu belirlendi. Taşyürek'in cenazesi, Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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