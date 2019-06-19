Alınan bilgiye göre kaza Tarsus- Mersin arasında bulunan Huzurkent OSB kavşağında meydana geldi.

Habertürk'ten Hakan Bulut'un haberine göre Tarsus'tan Mersin istikametine seyreden sürücü Gökhan Kara idaresindeki motosiklet, D-400 karayolu Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi kavşağındaki ışıklarda yine aynı istikamete seyreden henüz kimliği ve plakası öğrenilemeyen tankere çarptı.

Feci kazada motosiklet sürücüsü Gökhan Kara ile motosikletin arkasında yolculuk eden eşi 4 aylık hamile Nur Kara (22) adlı kadın ağır şekilde yaralandı.

Yaşanan feci kaza sonrası çevredekilerin ihbarıyla olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi.

Ağır yaralı olan 22 yaşındaki Nur Kara, hastaneden doktorların yaptıkları tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Nur Kara'nın hamile olduğu kaydedildi.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Gökhan Kara'nın (26) tedavisi ise sürüyor.

Feci kaza sonrası tanker sürücüsü de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.