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Tarsus'ta minibüsün açık kalan kapısından düşen kadın yaşamını yitirdi

Mersin'in Tarsus ilçesinde tüyleri diken diken eden kaza! Şehir içi minibüsünde açık kapıdan düşen kadın hayatını kaybetti

Tarsus'ta minibüsün açık kalan kapısından düşen kadın yaşamını yitirdi
Minibüsten düşen kadın hayatını kaybetti
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İHA

Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcu olarak bindiği minibüsün açık kalan kapısından düşen kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Meryem Özkıraç adlı kadın, 7 Temmuz tarihinde Fatih Mahallesi Adana Caddesi'nde yolcu olarak bindiği minibüsün hareket etmesinden kısa süre sonra açık bırakılan kapıdan düşerek yaralandı. Yaralı kadın, aynı minibüsle önce Tarsus Devlet Hastanesine oradan da Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ancak Meryem Özkıraç, tüm müdahalelere rağmen bu akşam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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