Hakan Bulut'un haberine göre dün saat:13.00 kazaya karışan 63 LZ 951 plakalı Ford transit minibüsü kullanan ve olaydan yara almadan kurtulan sürücü Ahmet Ç. isimli şahıs ifadesinin alınmasına müteakip savcının talimatıyla gözaltına alındı. Şahıs hakkında hazırlanacak evraklarla birlikte adli mercilere sevk edildi ve çıkarıldı mahkemece tutuklandı.





Aynı araç içinde yolcu olarak bulunan hayatını kaybeden Vatha ATSAK isimli şahsın cenazesi Adana Adli Tıp kurumuna teslim edildi ve ardından toprağa verildi.



Yaralanan yolculardan Zehra ATSAK Tarsus Devlet Hastanesinde yoğun bakımda tedavisi devam ederken, hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.



Yine kazada ağır yaralanan Ayşe ATSAK, Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi. Bir diğer yaralı olan ve durumu ağır olan Fatma Tumum ve hayati tehlikesi bulunmayan Ahmet Tumum’un tedavileri Tarsus Devlet Hastanesi’nde devam ediyor.



Bu arada kaza esnasında araçtan atlayan A.E. isimli çocuğunda sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.