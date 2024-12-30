Tarsus'ta yem fabrikasında yangın
Mersin Tarsus'ta yem fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Alevler nedeniyle fabrikada hasar oluştu
Mersin'in Tarsus ilçesindeki yem fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
AA'nın haberine göre; Ferhim Şalvuz Mahallesi Sait Polat Bulvarı'ndaki fabrikada yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yem fabrikasından yükselen alevlere müdahale etti.
Ekiplerin çalışması sonucu büyümeden söndürülen yangında fabrikada hasar oluştu.
*Haberde İHA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.