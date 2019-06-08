Tarsus’ta dört kişilik ailenin bulunduğu araç alev aldı

Olay Tarsus’a bağlı Gülke Mahallesi yakınlarında yaşandı. Hakan Bulut'un haberine göre, sürücüsü öğrenilemeyen 19 UT 415 araçtan seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı.
Çevredeki vatandaşlarında uyarısıyla sürücü, 2 çocuğu ve eşinin bulunduğu aracı yol kenarına park etti.
Yolcuların son anda kendilerini dışarı attıkları araç, kısa süre içerisinde alev topuna döndü.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürse de, araç tamamen yandı.
Yaralananın olmadığı olay nedeniyle trafik bir süreliğine aksadı.
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