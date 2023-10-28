Tartışmada darbedilen bypass ameliyatlı kişi, kalp krizinden öldü Bursa'nın Karacabey ilçesinde 54 yaşındaki İbrahim M., tartıştığı 25 yaşındaki Mehmet Sait R. tarafından darbedilmesi sonucu kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Olayın ardından kendini ihbar eden Mehmet Sait R. jandarmaya teslim olurken, İbrahim M.'nin ise bir süre önce bypass ameliyatı olduğu öğrenildi

Olay, saat 18.00 sıralarında Canbalı Mahallesi, Küme Evleri mevkisinde meydana geldi. Sokakta karşılaşan Mehmet Sait R. ile İbrahim M. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Sait R., iddiaya göre, İbrahim M.´yi tekme ve yumrukla darbetti. Darp sonucu İbrahim M.´nin fenalık geçirdiğini gören Mehmet Sait R., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kalp krizi geçirdiği belirlenen İbrahim M., Karacabey Devlet Hastanesine kaldırıldı.

BİR SÜRE ÖNCE BYPASS OLMUŞ Bir süre önce bypass ameliyatı olduğu öğrenilen İbrahim M., kaldırıldığı Karacabey Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

KENDİNİ İHBAR EDİP TESLİM OLDU Olayın ardından jandarma ekiplerini arayarak kendini ihbar eden Mehmet Sait R., gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.