Tartışmalı madde tekliften çıkarılıyor 0:00 / 0:00

Tartışma yaratan zeytinlik alanlarında madencilik faaliyetleri yapılmasını öngören kanun teklifi görüşmelerinde sıcak gelişme yaşandı. Son dakika haberine göre AK Parti, teklifteki 'zeytinlik' maddesinin çıkarılması için önerge verdi.

ZEYTİN ÜRETİCİLERİ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Geçtiğimiz ay Muğlalı zeytin üreticileri Meclis önünde basın açıklaması yaparak teklife tepki göstermişti.

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren, zeytinliklerde madencilik faaliyetlerine izin verilmesini de öngören 'Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda başladı. Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı'nın (TEMA) çağrısıyla Muğla'dan gelen yaklaşık 100 zeytin üreticisi, TBMM kapısında toplandı. Grubun, bütçe görüşmeleri nedeniyle ziyaretçi yasağı olması nedeniyle içeriye girişine izin verilmedi. Muhalefet milletvekilleri, grubu, kendi araçları ile Meclis kampüsüne taşıdı. Ellerinde 'Zeytinime dokunma' yazılı pankart bulunan grup, getirdikleri zeytin dallarından yaptıkları taçları başlarına takmıştı.

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