Doğu Çin Denizi gerilimi 0:00 / 0:00

AA

Okinawa eyaletinin Naha ilçesindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahına göre, Çin'e ait gemiler Japon ulusal kara sularını ihlal etti.

Buna göre tartışmalı Senkaku Adaları etrafında bu sabah yerel saatle 03.00 civarında dolaşan iki gemi, bölgedeki Uotsuri adasının 20 kilometre kuzeyine yaklaştı.

Sabah yerel saatle 09.00 sularında Çin'e ait iki gemi daha bölgeye gelerek, devriye atan diğer gemilere katıldı.

Japonya Sahil Güvenliğinin bölgeyi terk etmeleri uyarıları sonucu, Çin'e ait gemiler, saat 11.00 gibi bölgeden ayrıldı.

Kamu yayıncısı NHK'ye göre, Çin bandıralı gemiler tartışmalı Senkaku etrafında bu yıl 18. kez Japonya kara sularına girdi.