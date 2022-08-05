Tartıştığı 15 yaşındaki çocuğu bıçakladı 0:00 / 0:00

İHA

Denizli'de 22 yaşındaki genç, tartıştığı 15 yaşındaki çocuğu bıçakladı.

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Eskihisar Mahallesinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Eskihisar Pakına giden İ.E. (15) ile S.Ö. (22) arasında tartışma çıktı. İkili arasında çıkan sözlü tartışma yerini kavgaya bıraktı. S.Ö. yanında getirdiği bıçakla İ.E.'ye saldırdı.

PARKTA YAKALANDI

Olayı gören diğer gençlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri, bacağından bıçaklanan İ.E.'yi yaptığı ilk müdahalenin ardından Servergazi Hastanesi'ne kaldırdı. Bölgede çalışma başlatan polis ise, çocuğu bıçaklayan kişiyi kısa sürede parkın içinde yakaladı.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.