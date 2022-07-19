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Tartıştığı ablasını pompalı ile vurdu 0:00 / 0:00

İHA

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada kardeşi tarafından vurulan abla yaralandı.

Olay, Uzuntarla Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvancılık ile uğraşan kardeşler N.Ç. ile A.A. arasında alacak verecek meselesi sebebiyle tartışma çıktı. İddiaya göre, abla N.Ç., kardeşi A.A.'dan alacağını istedi. İkili arasında bu sebeple çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

A.A., ablası N.Ç.'yi korkutmak amacıyla pompalı tüfekle havaya ateş etti. Pompalı tüfekten çıkan saçma ise N.Ç.'nin ayağına isabet etti. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. N.Ç., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Silahı ateşleyen A.A. ise olay yerinde jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.