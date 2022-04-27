Tartıştığı amcasını öldürdü 0:00 / 0:00

DHA

Sanayi Mahallesi'nde buğday tüccarlığı yapan Yakup Gök ile husumetli olduğu kardeşi Yahya Gök ve yeğeni Mustafa Gök arasında iş yerinin önünde tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Mustafa Gök, yanındaki tabancayı çekip amcası Yakup Gök'e ateş etti.

Tabancadan çıkan kurşunların vücuduna isabet ettiği Yakup Gök, yaralandı. Çağırılan ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan Yakup Gök, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından kaçan Mustafa Gök ile babası Yahya Gök'ü yakalayıp gözaltına aldı.