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Haberler Gündem 3. Sayfa Tartıştığı arkadaşı tabancayla öldürdü - Güncel haberler
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Eskişehir'de iki arkadaşın kavgası cinayetle bitti

Eskişehir'de, yakın arkadaşın börekçide başlayan tartışması cinayetle sonlandı. Tarafların, geçmişte yaşanan husumet nedeniyle çıkan tartışması börekçiden çıkıp yürümeye başladıkları sırada kavgaya dönüştü. Olayda, Arda Yıldız adlı genç, arkadaşı tarafından tabancayla vurularak öldürüldü

Tartıştığı arkadaşı tabancayla öldürdü - Güncel haberler
Tartıştığı arkadaşı tabancayla öldürdü
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İHA

Eskişehir'de, yakın arkadaşların tartışması cinayetle son buldu. Candeniz G. (27), arkadaşı Arda Yıldız'ı (23) tabancayla öldürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde Akarbaşı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Bir doğum günü kutlamasına gittikleri öğrenilen Candeniz G. ile Arda Yıldız'ın, mekândan birlikte çıktı. Birlikte börek yemeye giden iki arkadaş, oturdukları börekçide tartışmaya başladı. Arkadaşlar, çevredekiler tarafından sakinleştirildi.

Arda Yıldız
Arda Yıldız

TARTIŞMA YENİDEN ALEVLENDİ

Börekçiden çıkarak yürüdükleri sırada yeniden alevlenen tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Candeniz G., yanındaki silahla Arda Yıldız'ı ateş ederek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından Eskibağlar Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alınan Candeniz G.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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