Tartıştığı babasını tabancayla bacağından vurdu
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 17 yaşındaki S.Ç., tartıştığı babası Burhan Ç.'yi tabancayla bacağından vurdu. S.Ç. olay yerinden kaçarken, Burhan Ç. ise hastaneye kaldırıldı
Olay, akşam saatlerinde İzmit Tavşantepe Mahallesi Emirli Sokak´ta meydana geldi.
İddiaya göre, 3 katlı binanın zemin katında bulunan dairede S.Ç. ile babası Burhan Ç. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.Ç., babası Burhan Ç.´yi tabancayla bacağından vurup, kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Burhan Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi´ne kaldırıldı.
Polis, S.Ç.´yi yakalamak için çalışma başlattı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.