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Tartıştığı babasının otomobilini ateşe verdi!

Kütahya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kentte bir genç, tartıştığı babasının otomobilini yaktı. Olay sonrası kaçan şüphelinin, babası Nuri K. ile tartışması nedeniyle kızdığı için benzin dökerek aracı ateşe verdiği öğrenildi

kütahya
AA

Kentte "112 Acil Çağrı Merkezi"ni arayanlar, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 14. kilometresi yakınındaki arazide bir otomobilin yandığını bildirdi.

AA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen otomobildeki yangını kısa sürede söndürdü. Araç, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekiplerince yapılan araştırmada aracın, sahibinin oğlu E.K. (16) tarafından yakıldığı belirlendi.

Olay sonrası kaçan şüphelinin, babası Nuri K. ile tartışması nedeniyle kızdığı için benzin dökerek aracı ateşe verdiği öğrenildi.

Jandarma, zanlının bulunması için çalışma başlattı.

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