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Haberler Gündem Tartıştığı damadı tarafından bıçakla öldürüldü - En Son Haberler
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Tartıştığı damadı tarafından bıçakla öldürüldü

Muğla'nın Datça ilçesinde 58 yaşındaki Sevgi Ağı, tartıştığı 31 yaşındaki damadı Ali Murat T., tarafından bıçakla öldürüldü. Ali Murat T. ile 26 yaşındaki eşi Özlem T., gözaltında alındı

Tartıştığı damadı tarafından bıçakla öldürüldü - En Son Haberler
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DHA

Olay, saat 16.00 sıralarında Datça'nın Kızlan Mahallesinde meydana geldi.

Sevgi Ağı ile kızı Özlem T. ve damadı Ali Murat T. arasında bilinmeyen nedenle evde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine damat Ali Murat T., mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile Sevgi Ağı'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sevgi Ağı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Sevgi Ağı'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

DAMADI VE KIZI GÖZALTINA ALINDI

Ali Murat T. ve eşi Özlem T., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Çift, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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