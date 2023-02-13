Tartıştığı dayısını bıçakla öldürdü

İHA

Aydın'da, yeğeni tarafından defalarca bıçaklanan Cebrail Tar (54) yaşamını yitirdi.

Olay, Kadınlar Denizi Mahallesi'nde bir sitede dün gece saatlerinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Cebrail Tar ve yeğeni Turgay B. (25) arasında sebebi henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. İddiaya göre, kavga sırasında mutfaktan bıçak alan Turgay B., dayısını defalarca bıçakladı. Cebrail Tar olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerinin hemen yakınında bir benzin istasyonu arkasında polis ile cinayet şüphelisi arasında kovalamaca yaşandı. Zanlı Turgay B. kovalamaca sonunda kıskıvrak yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.