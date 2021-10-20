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Haberler Gündem 3. Sayfa AİLE FACİASI! Önce eşine saldırdı sonra eşi ile 2 çocuğunu rehin aldı! - Haberler
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Bursa'da dehşet! Tartıştığı eşi ile 2 çocuğunu tüfekle rehin aldı

Bursa'da, madde bağımlısı olduğu öne sürülen Abdülkerim B. (34), kıskançlık nedeniyle tartışıp, tüfekle tehdit ettiği eşi Esra B. ile 2 çocuğunu, polisler eve gelince rehin aldı. Bir süre sonra eşi ve çocuklarını bırakıp binanın çatısına çıkan Abdülkerim B., yaklaşık yarım saatlik çabanın ardından tüfeğini bırakıp teslim oldu.

AİLE FACİASI! Önce eşine saldırdı sonra eşi ile 2 çocuğunu rehin aldı! - Haberler
Tartıştığı eşi ile 2 çocuğunu rehin aldı!
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DHA

Olay, Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Çeşitli suçlardan kaydı bulunan ve uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen Abdülkerim B. ile eşi Esra B. arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.

2 çocuğunun gözleri önünde eşine saldıran Abdülkerim B., ardından evde bulunan tüfeği aldı. Bunun üzerine Esra B., cep telefonuyla polisi arayıp, yardım istedi.

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polislere uzun süre direnen Abdülkerim B., ardından eşini ve çocuklarını bırakıp 4 katlı binanın çatısına çıktı. Tüfeği zaman zaman polislere doğrultup, ateş edeceğini söyleyen Abdülkerim B., yaklaşık yarım saatlik çabayla ikna edildi.

Tüfeği bırakarak teslim olan Abdülkerim B., gözaltına alınıp, emniyete götürüldü.

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